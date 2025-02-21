Erzurumlu gençlerden şehrin gece sakinleşen karla kaplı sokaklarında kayak keyfi

Erzurum'da etkili olan kar yağışı sonrası bazı gençler, gece trafiğin olmadığı noktalarda kayak keyfi yaşadı.

Kentte iki gün boyunca aralıklarla yağan karın ardından gece vakti cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Bunu fırsat bilen bazı gençler, gece trafiğin olmadığı sokaklara çıkıp kayak yaptı ve bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bir genç, aracın arkasına bağladığı iple şehirde snowboard turu yaptı, bir grup kayaksever de kayak takımlarını giyip mahalle arasında kaydı.