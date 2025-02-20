Karla kaplanan Erzurum'da kuşlar için doğaya yem bırakıldı

Erzurum'da görev yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri, kuşların karla kaplı şehirde aç kalmaması için yemleme çalışması yaptı.

Kent genelinde gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, etrafı beyaza bürüdü.

DKMP ekipleri de kuşların çetin kış koşullarından etkilenmemesi için çalışma yaptı.

Bu kapsamda kırsaldaki bazı noktalar ile kentin çeşitli bölgelerindeki karla kaplı cami bahçeleri ve ağaçlık alanlara buğday bırakıldı.