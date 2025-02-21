Kurtarma ekibinin tipide 'kış' eğitimi

KAHRAMANMARAŞ merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da arama kurtarma yaparak hayatlara dokunan BOTAŞ Arama Kurtarma Ekibi, zorlu şartlarda Palandöken'de 'kış' eğitimi aldı.

Avrupa'nın en uzun ve en dik pistlerine sahip, kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Palandöken, kayak tutkunlarının yanı sıra kış eğitimi alan kurum ve kuruluşlara da ev sahipliği yapıyor. Zaman zaman hızı saatte 50 kilometreye varan rüzgar ve tipi nedeniyle pistler kayakçılara kapatıldı. BOTAŞ Arama Kurtarma Ekibi ise deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 800 rakımında eğitimlerini ara vermeden sürdürdü. 73 kişilik ekip, aldıkları teorik eğitimi tüm zor şartlara rağmen karlı doruklarda uyguladı. Kar ve tipili havada grup olarak yürüyüş yöntemlerini, karda rahat ve güvenli hareket etmeyi sağlayan hedik kullanımını öğrenen ekipler, olası yaralanmalarda kurtarma ve tahliye işlemlerini, çığ anında arama kurtarma tekniklerini sahada başarıyla uyguladı.

Hava sıcaklığının eksi 14 derece soğuk ve göz gözü görmeyen tipide gösterdikleri insanüstü çabayla tatilcilerin otellerinden ilginç bakışları ile izlediği kurtarma ekibi, verilen molalarda çay içerek ısındı.