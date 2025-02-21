Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da jandarma tarafından bitkin bulunan atmaca tedaviye alındı

        Erzurum'da, jandarma tarafından arazide bitkin halde bulunan atmaca, tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 09:24 Güncelleme: 21.02.2025 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da jandarma tarafından bitkin bulunan atmaca tedaviye alındı
        ABONE OL

        Erzurum'da, jandarma tarafından arazide bitkin halde bulunan atmaca, tedaviye alındı.

        Merkez Yakutiye ilçesine bağlı Dumlu Mahallesi'nde 19 Şubat'ta İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı personeli tarafından arazide bitkin vaziyette bir atmaca bulundu.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Tim Komutanlığınca koruma altına alınan atmaca, tedavisinin yapılması ve doğaya yeniden kazandırılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        İl Jandarma Komutanlığınca çevre, doğa ve hayvanların korunması faaliyetlerine devam ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!
        Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son 16'da!
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son 16'da!
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Okan Buruk: Kalitemizin altında kaldık
        Okan Buruk: Kalitemizin altında kaldık
        'Necla Teyze'nin ölümü için cinayet dilekçesi!
        'Necla Teyze'nin ölümü için cinayet dilekçesi!
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        Anderlecht-Fenerbahçe maçı olaylar nedeniyle durdu!
        Anderlecht-Fenerbahçe maçı olaylar nedeniyle durdu!
        ABD ile Ukrayna yenilenmiş maden anlaşması üzerinde müzakere ediyor
        ABD ile Ukrayna yenilenmiş maden anlaşması üzerinde müzakere ediyor
        Telefonla 440 bin lira dolandırdı
        Telefonla 440 bin lira dolandırdı
        Yarım çalışma başvuruları azaldı
        Yarım çalışma başvuruları azaldı
        Kadın samurayları biliyor muydunuz?
        Kadın samurayları biliyor muydunuz?
        Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erdi!
        Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erdi!
        İmamoğlu uyardı! İstanbullular sabah saatlerine dikkat
        İmamoğlu uyardı! İstanbullular sabah saatlerine dikkat
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler

        Benzer Haberler

        Erzurum'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi
        Erzurum'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi
        Gökhan Akkan'dan maçta hayatını kurtaran hakem ve arkadaşına teşekkür:
        Gökhan Akkan'dan maçta hayatını kurtaran hakem ve arkadaşına teşekkür:
        Karla kaplanan Erzurum'da kuşlar için doğaya yem bırakıldı
        Karla kaplanan Erzurum'da kuşlar için doğaya yem bırakıldı
        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor
        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor
        Erzurum'da heyelan yaşanan Çaybaşı'daki "kaya ıslah" çalışması tamamlandı
        Erzurum'da heyelan yaşanan Çaybaşı'daki "kaya ıslah" çalışması tamamlandı
        Doğu'da kar esareti; 2 bin 666 yerleşim yeri ulaşıma kapandı (4)
        Doğu'da kar esareti; 2 bin 666 yerleşim yeri ulaşıma kapandı (4)