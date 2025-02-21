Erzurum'da jandarma tarafından bitkin bulunan atmaca tedaviye alındı

İl Jandarma Komutanlığınca çevre, doğa ve hayvanların korunması faaliyetlerine devam ediliyor.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Tim Komutanlığınca koruma altına alınan atmaca, tedavisinin yapılması ve doğaya yeniden kazandırılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Merkez Yakutiye ilçesine bağlı Dumlu Mahallesi'nde 19 Şubat'ta İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı personeli tarafından arazide bitkin vaziyette bir atmaca bulundu.

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