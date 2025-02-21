Erzurum'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi

Erzurum'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalara göre ilçelerde kar yağışının ardından soğuk hava ile buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamalarda 21 Şubat Cuma günü Tekman, Horasan, Çat, Karayazı, Tortum ve Hınıs ilçelerindeki okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.

Ayrıca Pasinler ve Uzundere'de taşımalı eğitime Aşkale'de ise kırsal mahallelerdeki okullar ile taşımalı eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

Tekman, Çat, Karayazı, Horasan ve Hınıs'ta hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.