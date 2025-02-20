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        Doğu'da kar esareti; 2 bin 666 yerleşim yeri ulaşıma kapandı (4)

        ERZURUM-BİNGÖLYOLUNDA ULAŞIM GÜÇLÜKLE SAĞLANIYORKar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgede Erzurum-Bingöl kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 14:49 Güncelleme: 20.02.2025 - 14:55
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        Doğu'da kar esareti; 2 bin 666 yerleşim yeri ulaşıma kapandı (4)
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        ERZURUM-BİNGÖLYOLUNDA ULAŞIM GÜÇLÜKLE SAĞLANIYOR

        Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgede Erzurum-Bingöl kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kara yolunun Kirişli mevkisinde yoğun tipi sebebiyle kayan ve yolun tıkanmasına neden olan TIR, kamyon gibi büyük araçlar iş makineleriyle çekilerek kurtarılıyor. Karayolları ekiplerinin yol açma ve tuzlama yaptığı yolda, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Erzurum-Bingöl karayolunda ulaşımın aksamaması için ekipler gün boyu çalışma yürütüyor. Bu arada Erzurum kent çıkışı noktasında tedbir alan trafik ekipleri otobüs, kamyon, TIR gibi büyük araçların Bingöl tarafına geçişine izin vermiyor.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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