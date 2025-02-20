Erzurum'da heyelan yaşanan Çaybaşı'daki "kaya ıslah" çalışması tamamlandı

Ayrıca 164 metrekare çelik fens bariyer uygulaması yapılan bölgede, 61 bin metreküp kazı yapıldı ve 110 bin ton hafriyat taşındı.

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