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        Erzurum'da jandarma, kar nedeniyle yolda mahsur kalan 143 kişiyi kurtardı

        Erzurum'da son günlerde etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda mahsur kalan 143 kişi, jandarma ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 13:06 Güncelleme: 20.02.2025 - 13:11
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        Erzurum'da jandarma, kar nedeniyle yolda mahsur kalan 143 kişiyi kurtardı
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        Erzurum'da son günlerde etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda mahsur kalan 143 kişi, jandarma ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, trafik ve asayiş timleri, kentte olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmek ve vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Ekipler, özellikle kırsal bölgeler ve ana arterlerde yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması, trafik akışının sağlanması ve mahsur kalan sürücülerin kurtarılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla yoğun çaba gösteriyor.

        Vatandaşların güvenliği ve huzuru için gece gündüz görev yapan ekipler, yolda mahsur kalan 143 kişiye yardım ederek, mağduriyetlerini giderdi.

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