Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı
Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 kilo 614 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 kilo 614 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.
Narkotik dedektör köpekleri "Su" ve "Magnum"un desteğiyle düzenlenen operasyonlarda 11 kilo 614 gram uyuşturucu ile bir miktar para ele geçirildi.
Operasyonlarda M.M. (36), A.A. (20), S.A. (22), A.A. (32), S.S. (27), H.M. (22) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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