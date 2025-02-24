Erzurum Kick Boks takımı, Eskişehir'den Türkiye şampiyonluğu kazanarak döndü

Eskişehir'de düzenlenen Kick Boks Türkiye Şampiyonasına katılan Erzurum Kick Boks takımı, 2 Türkiye şampiyonluğu ile ikincilik ve üçüncülük kazandı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları 2024-2025 sezonu Kick Boks Türkiye Şampiyonası, 19-23 Şubat'ta Eskişehir'de yapıldı.

Erzurum Kick Boks takımından 10 sporcunun katıldığı şampiyonada, Milli takım ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kick Boks antrenörü Emre Şahin ile antrenörler Sibel Pirioğlu ve Vedat Ağyürek nezaretinde tatamiye çıkan sporculardan 37 kiloda Enes Atmaca ile 32 kiloda Nazlıcan Yavuç yıldızlarda Türkiye şampiyonluğu kazandı.

Emir Yiğit Çoraplı 47 kiloda minikler kategorisinde Türkiye ikincisi olurken, Utku Görkem Yağar ise yıldızlarda üçüncülük elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen antrenör Şahin, elde ettikleri başarılardan dolayı gurur duyduklarını belirtti.

Sporcuları tebrik eden Şahin, desteklerinden dolayı Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez ve Kick Boks İl Temsilcisi Mesut Abuşoğlu'na teşekkür etti.