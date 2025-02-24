Erzurum'da korsan taşımacılık yaptığı belirlenen sürücüye 46 bin lira ceza
Erzurum'da korsan taşımacılık yaptığı belirlenen sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi.
Erzurum'da korsan taşımacılık yaptığı belirlenen sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi.
Trafik ekipleri, kent genelindeki denetimlerinde 25 AEG 504 plakalı otomobilin sürücüsü N.N'nin usulsüz taşımacılık yaptığını belirledi.
Ekiplerce, kent merkezinde yakaladıkları otomobil sürücüsüne kurallara aykırı yolcu taşımacılığı yapmaktan 46 bin 392 lira ceza işlemi uyguladı.
Ayrıca otomobil 60 gün trafikten men edilip çekiciye yüklenerek otoparka çekildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.