Hocalı Katliamı'nın 33. yılı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Azerbaycan'ın Hocalı kentinde 26 Şubat 1992'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 kişinin katledilmesinin 33. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Çiftçi, mesajında, milletin vicdanında silinmez yara olarak yer edinen Hocalı katliamının acısının yüreklerde hala tazeliğini koruduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"26 Şubat 1992'de, Ermenistan silahlı birliklerince Azerbaycan'ın Hocalı şehrinde gerçekleştirilen bu vahşette; aralarında 106 kadın, 63 çocuk ve 70 yaşlının bulunduğu 613 Azerbaycanlı kardeşimiz, hunharca katledilmiş; 487 kişi ağır yaralanmış, bin 275 kişi esir alınmış ve 150 kişinin akıbeti hala bilinmemektedir. Ermenilerin, 33 yıl önce Hocalı'daki insanlık dışı katliamı, tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. Aynı zihniyet, yaklaşık bir asır önce şehrimizde ve bölgemizde de benzer vahşetlerle masum vatandaşlarımızı katletmiş, birçok insanımızı yerinden, yurdundan etmiştir. Her iki süreçte de masum siviller hedef alınmış, insanlık suçlarında hiçbir sınır tanınmamıştır."

Türkiye ve Azerbaycan'ın yüreklere kök salmış kardeşliğinin temelinin ortak kültür ve tarihe dayandığına işaret eden Çiftçi, Türkiye'nin, siyasi ve manevi desteğiyle Azerbaycan'ın yürüttüğü hak davasında en büyük destekçisi olduğunu vurguladı.

Vali Çiftçi, "İki devlet, tek millet" şiarıyla, 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından biri olarak tarih sayfalarında yer alan Hocalı Katliamı'nda katledilenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Yaşanan tüm acılara rağmen 30 yıldır işgal altında bulunan Karabağ'ın azatlığı, bölgede yeniden Azerbaycan bayrağının dalgalanmaya başlaması bizler için bir tesellidir. Ülkemiz, siyasi ve manevi desteğiyle Azerbaycan'ın yürüttüğü hak davasında en büyük destekçisi olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesinde de yer bulduğu üzere 'Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da bütün imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir, hiçbir güç Türkiye-Azerbaycan birliğini sarsamayacaktır." ifadelerini kullandı.