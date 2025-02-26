Erzurum'da seyir halindeki otomobil yandı
Erzurum'un Horasan ilçesinde seyir halindeki otomobil, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Erzurum'un Horasan ilçesinde seyir halindeki otomobil, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Osman Tatlı idaresindeki 10 ACL 168 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Yörükatlı mahalle yolunda seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
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