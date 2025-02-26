Erzurum'da seyir halindeki otomobil yandı

Osman Tatlı idaresindeki 10 ACL 168 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Yörükatlı mahalle yolunda seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

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