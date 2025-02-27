Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 164 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 164 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 164, Palandöken'de 161, Nemrut'ta 159, Palandöken 2'de 121, Ergan ve Kartepe'de 120, Uludağ ve Sarıkamış'ta 118, Hakkari'de 112, Mersivan'da 108, Çambaşı'nda 98, Hesarek'te 94, Erciyes'te 90, Keltepe'de 70, Akdağ'da 62, Yıldızdağı ve Davraz'da 60, Ilgaz'da 55, Yıldıztepe'de 54, Murat Dağı'nda 49, Yedikuyular'da 48, Yalnızçam'da 42 ve Gevaş Abalı'da 33 santimetre oldu.

Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:

Merkez 27.02.2025 En düşük En yüksek Kartalkaya Y -10 4 Palandöken PB -15 -11 Nemrut S -14 -7 Palandöken 2 PB -15 -10 Ergan PB -11 -6 Kartepe HKY -3 5 Uludağ Y -1 5 Sarıkamış ÇB -15 -7 Hakkari PB -24 -8 Mersivan KY -10 -5 Çambaşı S -11 -1 Hesarek P -15 -6 Erciyes S -14 -2 Keltepe Y -11 0 Akdağ ÇB -8 1 Yıldızdağı S -10 -2 Davraz S -8 3 Ilgaz S -10 2 Murat Dağı Y -6 4 Yalnızçam KY -12 -7 Gevaş Abalı KY -17 -3

(Y: Yağmurlu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, P: Puslu, )