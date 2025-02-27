Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 164 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 164 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 164 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 164, Palandöken'de 161, Nemrut'ta 159, Palandöken 2'de 121, Ergan ve Kartepe'de 120, Uludağ ve Sarıkamış'ta 118, Hakkari'de 112, Mersivan'da 108, Çambaşı'nda 98, Hesarek'te 94, Erciyes'te 90, Keltepe'de 70, Akdağ'da 62, Yıldızdağı ve Davraz'da 60, Ilgaz'da 55, Yıldıztepe'de 54, Murat Dağı'nda 49, Yedikuyular'da 48, Yalnızçam'da 42 ve Gevaş Abalı'da 33 santimetre oldu.
Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:
(Y: Yağmurlu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, P: Puslu, )
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