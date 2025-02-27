Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Operasyonda, bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 40 tabanca fişeği, 8 tabanca şarjörü ve 10 bıçak ele geçirildi.

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