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        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 13:22 Güncelleme: 27.02.2025 - 13:22
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        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Horasan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Horasan, Karayazı ve Palandöken ilçelerindeki çeşitli adreslere uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda, bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 40 tabanca fişeği, 8 tabanca şarjörü ve 10 bıçak ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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