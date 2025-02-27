Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da sahte cep telefonu satışı ilanıyla dolandırıcılık yapan 5 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da sosyal medya platformu üzerinden sahte cep telefonu satışıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 13:38 Güncelleme: 27.02.2025 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da sahte cep telefonu satışı ilanıyla dolandırıcılık yapan 5 zanlı tutuklandı
        ABONE OL

        Erzurum'da sosyal medya platformu üzerinden sahte cep telefonu satışıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya platformu üzerinden sahte cep telefonu satışı ilanı yaparak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheliyi tespit etti.

        Ödeme kuruluşlarıyla yapılan yazışmalar neticesinde, şüphelilerin 12 milyon 600 bin lira haksız kazanç sağladıklarını belirleyen ekipler, düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 zanlıyı yakaladı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğunu belirledi.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

        Yurt dışında bulunan şüphelinin yakalanması için işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        DEM heyeti İmralı'da
        DEM heyeti İmralı'da
        İstanbul'da restorana silahlı saldırı! Yaralılar var!
        İstanbul'da restorana silahlı saldırı! Yaralılar var!
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Trump neden Ukrayna'daki nadir elementleri istiyor?
        Trump neden Ukrayna'daki nadir elementleri istiyor?
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!

        Benzer Haberler

        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Erzurumlu tiyatrocular deprem bölgesinin ardından Ardahan ve Kars'ta oyunla...
        Erzurumlu tiyatrocular deprem bölgesinin ardından Ardahan ve Kars'ta oyunla...
        Erzurum Büyükşehir Belediyesi çöpten ürettiği elektriği iki katına çıkaraca...
        Erzurum Büyükşehir Belediyesi çöpten ürettiği elektriği iki katına çıkaraca...
        Liseli Efe, dünyanın en iyilerinden biri oldu; Türkçe sınavından tam puan a...
        Liseli Efe, dünyanın en iyilerinden biri oldu; Türkçe sınavından tam puan a...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 164 santimetreyle Kartalkaya'da...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 164 santimetreyle Kartalkaya'da...
        Doğu Anadolu'da 4 ilde kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
        Doğu Anadolu'da 4 ilde kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor