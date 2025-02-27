Erzurum'da sahte cep telefonu satışı ilanıyla dolandırıcılık yapan 5 zanlı tutuklandı

Ödeme kuruluşlarıyla yapılan yazışmalar neticesinde, şüphelilerin 12 milyon 600 bin lira haksız kazanç sağladıklarını belirleyen ekipler, düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 zanlıyı yakaladı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğunu belirledi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya platformu üzerinden sahte cep telefonu satışı ilanı yaparak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheliyi tespit etti.

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