Erzurum'da zorla alıkoydukları husumetlilerine şiddet uygulayıp bıçaklayan 4 zanlı tutuklandı

Erzurum'da husumetlilerini araçta silahla zorla alıkoyup, darbedip bıçakladıkları ve üzerinde de sigara söndürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, M.A.A. (25) önceden husumetli olduğu belirtilen N.K. (21), Ş.D. (28), A.R.C. (24) ve A.H.K. (23) ile sosyal medya üzerinden yaptıkları yazışmalarla tartıştı.

Tartışma üzerine husumetlileri, iddiaya göre, Yukarı Mumcu Mahallesi'nde olduğunu öğrendikleri M.A.A'yı zorla araca bindirerek yaklaşık 2 saat silahla alıkoydu.

Şüpheliler, M.A.A'yı araçta darbedip vücudunun çeşitli yerlerinde yanan sigara söndürdükten sonra bıçakla yaralayıp zorla bindirdikleri yere bırakıp kaçtı.

M.A.A'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda şüphelileri araçtaki pompalı tüfek ve "sallama" olarak tabir edilen bıçakla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.K., Ş.D., A.R.C. ve A.H.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.