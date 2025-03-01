Erzurum'da yalnız yaşadığı evinde düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Bazı hastalıkları bulunan ve yalnız yaşadığı öğrenilen Ayten Z'nin evinin anahtarının akrabalarında olduğu, yakınlarının yemek bırakmak için ölen kadının yanına geldikleri öğrenildi.

Akrabaların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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