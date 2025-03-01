Erzurum'da yalnız yaşadığı evinde düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Erzurum'da yalnız yaşadığı evinin tuvaletinde düşen 85 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.
Erzurum'da yalnız yaşadığı evinin tuvaletinde düşen 85 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.
Merkez Yakutiye ilçesi Şelale Evler Mahallesi Bilkent 2 Apartmanı'nın 2. katında yaşayan Ayten Z'nin (85) yanına gelen akrabaları, kadının tuvalette hareketsiz olduğunu gördü.
Akrabaların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları incelemede yaşlı kadının düşerek hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı.
Bazı hastalıkları bulunan ve yalnız yaşadığı öğrenilen Ayten Z'nin evinin anahtarının akrabalarında olduğu, yakınlarının yemek bırakmak için ölen kadının yanına geldikleri öğrenildi.
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