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        Erzurum'un dağlık ve dik yamaçlı bölgeleri için çığ uyarısı yapıldı

        Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum'un kar bulunan dağlık ve dik yamaçlı bölgeleri için çığ uyarısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 15:43 Güncelleme: 03.03.2025 - 15:43
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        Erzurum'un dağlık ve dik yamaçlı bölgeleri için çığ uyarısı yapıldı
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        Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum'un kar bulunan dağlık ve dik yamaçlı bölgeleri için çığ uyarısı yaptı.

        Valiliğin açıklamasına göre, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmede, kentte gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don, yer yer pus ve sis bekleniyor.

        Bölgede, yüksek ve dik yamaçlı bölgeler ile kar bulunan dağlık alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

        Vatandaşların olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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