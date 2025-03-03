Erzurum'un dağlık ve dik yamaçlı bölgeleri için çığ uyarısı yapıldı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum'un kar bulunan dağlık ve dik yamaçlı bölgeleri için çığ uyarısı yaptı.

Valiliğin açıklamasına göre, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmede, kentte gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don, yer yer pus ve sis bekleniyor.

Bölgede, yüksek ve dik yamaçlı bölgeler ile kar bulunan dağlık alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Vatandaşların olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.