Erzurum'da sokak çeşme sularının içme suyu olarak kullanılmaması istendi
Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) tarafından, mevsim geçişlerinde kar ve yağmur sularının karışma riski nedeniyle sokak çeşme sularının içme suyu olarak kullanılmaması istendi.
Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) tarafından, mevsim geçişlerinde kar ve yağmur sularının karışma riski nedeniyle sokak çeşme sularının içme suyu olarak kullanılmaması istendi.
ESKİ'den yapılan açıklamada, şehir merkezinde kaynağı net olarak bilinmeyen sokak çeşmelerine, mevsim geçişlerinde kar ve yağmur sularının karışma riskinin bulunduğu belirtilerek, "Bu durum suyun temizliğini ve sağlığa uygunluğunu olumsuz etkileyeceğinden sokak çeşmesi sularını içme suyu olarak kullanmamanızı önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.
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