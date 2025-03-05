Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da, kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 12:21 Güncelleme: 05.03.2025 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL

        Erzurum'da, kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtan zanlılar tarafından Aziziye ve Palandöken ilçelerindeki 3 kişinin dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Aziziye ilçesinde ikamet eden B.P'nin söz konusu kişilerin yönlendirmesiyle evinde biriktirdiği altınların tamamını bozdurup gönderilen IBAN numarasına 902 bin lira yatırdığı belirlendi.

        Bankayla iletişime geçen ekipler, gönderilen paranın 900 bin lirasına bloke konulmasını sağladı.

        IBAN'dan yola çıkan polis, banka çalışanlarıyla yaptıkları görüşmelerde söz konusu hesaptan İstanbul'un Avcılar ilçesinden para çekilmeye çalışıldığını öğrendi.

        Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçen Erzurum polisinin durumu bildirmesiyle İ.K, S.K. ve C.T'nin bankada suçüstü yakalanması sağlandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        - Diğer dolandırıcılığın şüphelileri aranıyor

        Öte yandan ekipler, Palandöken ilçesinde ikamet eden B.P ile eşi İ.P'nin de aynı yöntemle evdeki altınlarını bozdurarak gönderilen IBAN numarasına 200 bin lira yatırdığının tespiti üzerine harekete geçti.

        Ekipler, IBAN numarasının ait olduğu bankayla iletişime geçerek paraya bloke koydurdu.

        Olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Polis, yaptığı çalışmalarda iki olayda toplam 1 milyon 100 bin liralık dolandırıcılığı engelledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beyin cerrahını bıçaklayan şüpheli: Bana yapay zeka yerleştirdi!
        Beyin cerrahını bıçaklayan şüpheli: Bana yapay zeka yerleştirdi!
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        20 yaşındaydı... Sulama kanalında kanlı infaz!
        20 yaşındaydı... Sulama kanalında kanlı infaz!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        2,3 Milyon banka kartı Dark Web’de
        2,3 Milyon banka kartı Dark Web’de
        İki kardeşi öldüren zanlıdan 'Oruç' savunması!
        İki kardeşi öldüren zanlıdan 'Oruç' savunması!
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        'Down'lı Mehmet bankta oturuyordu! Çok büyük acı!
        'Down'lı Mehmet bankta oturuyordu! Çok büyük acı!
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        'Çalıntı' raporu çıktı
        'Çalıntı' raporu çıktı
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Eşini döven babasını katletti!
        Eşini döven babasını katletti!
        Hakemden yöneticiye, yöneticiden hakeme kırmızı kart!
        Hakemden yöneticiye, yöneticiden hakeme kırmızı kart!
        Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu
        Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Yasaklı pestisit çıkan limonlar imha edildi
        Yasaklı pestisit çıkan limonlar imha edildi
        Şiddet davası
        Şiddet davası
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"

        Benzer Haberler

        Erzurum'da aranması bulunan 134 kişi yakalandı
        Erzurum'da aranması bulunan 134 kişi yakalandı
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 163 santimetreyle Palandöken'de...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 163 santimetreyle Palandöken'de...
        Narman Belediyesi ramazan ayı boyunca ücretsiz iftar verecek
        Narman Belediyesi ramazan ayı boyunca ücretsiz iftar verecek
        Erzurum'da günde 500 kamyon kar, şehir dışına taşınıyor
        Erzurum'da günde 500 kamyon kar, şehir dışına taşınıyor
        Erzurum'da sokak çeşme sularının içme suyu olarak kullanılmaması istendi
        Erzurum'da sokak çeşme sularının içme suyu olarak kullanılmaması istendi
        Erzurum'da dağlık ve dik yamaçlı bölgeler için çığ uyarısı yapıldı
        Erzurum'da dağlık ve dik yamaçlı bölgeler için çığ uyarısı yapıldı