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        Ramazanda acil servislerdeki "sindirim sorunları" ve "trafik kazaları" yoğunluğuna karşı uyarılar

        Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, ramazanda acil servislerde yoğunluk yaşandığını belirterek, "Ramazan ayı boyunca iftarda aşırı ve dengesiz besinler tüketilmesinden kaynaklı sindirim sistemi ile ilgili yoğun rahatsızlıklarla olan başvurular acillerin önemli mesaisini işgal ediyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 12:09 Güncelleme: 11.03.2025 - 12:09
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        Ramazanda acil servislerdeki "sindirim sorunları" ve "trafik kazaları" yoğunluğuna karşı uyarılar
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        Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, ramazanda acil servislerde yoğunluk yaşandığını belirterek, "Ramazan ayı boyunca iftarda aşırı ve dengesiz besinler tüketilmesinden kaynaklı sindirim sistemi ile ilgili yoğun rahatsızlıklarla olan başvurular acillerin önemli mesaisini işgal ediyor." dedi.

        Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı da olan Çakır, AA muhabirine, ramazan ayında orucun sağlık açısından faydalarının bilimle kanıtlandığını ve sağlığın dengesini bozmadığını söyledi.

        Kronik hastalığı olanların oruç için doktor tavsiyesine uymalarını isteyen Çakır, "Kronik hastalığı olanları da oruçla yaşadığı sıkıntıdan dolayı acilde çok görüyoruz. Bunlar oruç tutmakta ısrarcı olan diyabet, şeker, tansiyon hastaları ve kalp hastaları. Asıl sıkıntı maalesef ramazanı gerçek ruhundan uzaklaştıran beslenmede aşırıya kaçma. Ramazan ayı boyunca iftarda aşırı ve dengesiz besinler tüketilmesinden kaynaklı sindirim sistemi ile ilgili yoğun rahatsızlıklarla olan başvurular acillerin önemli mesaisini işgal ediyor." diye konuştu.

        - "Ramazanı ramazan gibi yaşayıp sıhhat bulalım"

        Ramazan ayında trafik kazalarının da arttığını belirten Çakır, şöyle konuştu:

        "İftarlara yetişmek için aceleci davranılmasından, belki de kan şekeri düşüklüğünden olan bir dikkat eksikliği sebebiyle ramazanda ciddi trafik kazaları görüyoruz, Acil servisi en çok meşgul eden konulardan birisi de bu. Gün içinde özellikle oruç saatinde bu tip kazalara çok rastlıyoruz. İftardan sonra da yoğunlaşmaya bağlı trafik kazalar görüyoruz. İftara telaşla yetişme, iftar sonrası her yerin birden kalabalık olması gibi rutinlerimizi maalesef değiştirmiyoruz. Bu da trafik kazalarına sebep oluyor. Orucun asıl mevzusu sabırla alakalı, bunlardan uzaklaştığımızda başka sıkıntılara sebep oluyor. Ramazanı ramazan gibi yaşayıp sıhhat bulalım."

        Prof. Dr. Çakır, Erzurum'un yanı sıra yurdun dört bir yanında ramazan dolayısıyla iftar sonrası acil servislerde benzer yoğunluklar oluştuğunu, vatandaşlara sabır ve sıhhat ayı olan ramazanı ruhuna uygun yaşamalarını önerdi.

        Son yıllarda daha kısa ve serin günlere denk geldiğinden oruçların kolay tutulduğunu aktaran Çakır, "İftarı 5 dakika sonra yapmak, ailenle iftar sofrasına hiç oturamamaktan iyidir. Bunları göz önünde bulundurup daha sabırlı, bilinçli hareket edip ramazanda ruhuna, gerçek anlamına uygun şekilde beslenilirse, sağlıkçılar ve halk olarak ramazanı daha güzel geçiririz." ifadelerini kullandı.

        Ramazanda protein ağırlıklı beslenme öneren Çakır, özellikle iftar ile sahur arasında bol su tüketilmesini tavsiye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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