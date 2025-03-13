Erzurum'da "Kadın İstihdamı ve İş Hayatındaki Yeri" semineri düzenlendi

Erzurum'da 2025 Aile Yılı Söyleşileri kapsamında "Kadın İstihdamı ve İş Hayatındaki Yeri" konulu seminer gerçekleştirildi.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki rolünü güçlendirmeye yönelik farkındalık oluşturma amaçlanan seminerde istihdam olanakları, karşılaşılan zorluklar ve çözüm yolları ele alındı.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, seminerde, kadınların ekonomik ve sosyal hayat içerisinde daha fazla yer alabilmeleri için tüm imkanlarını seferber edeceklerini söyledi.

Kadınların toplumun temel yapı taşı olduğunu ifade eden Aykut, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi; 'Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü şekilde yer almaları, ülkemizin geleceği açısından hayati önem taşımaktadır. Güçlü Türkiye, güçlü kadınlarla mümkün olacaktır.'" şeklinde konuştu.

İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Mahire Olgun da kadınların iş gücüne katılımının sadece ekonomik bağımsızlık açısından değil, aynı zamanda aile huzuru, toplumsal refah ve sosyal adalet açısından da kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın kadın istihdamına yönelik mesajlarına da yer verilen programda, kadınların iş hayatına katılımını artırmak için yapılan projeler ve destek programları tanıtıldı.