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        Erzurum'un 2 ilçesinde eğitime kar engeli

        Erzurum'un Aşkale ve İspir ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 10:16 Güncelleme: 20.03.2025 - 10:16
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        Erzurum'un 2 ilçesinde eğitime kar engeli
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        Erzurum'un Aşkale ve İspir ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

        Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, ilçelerde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

        Açıklamalarda, bugün Aşkale ve İspir'deki okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.

        Ayrıca, İspir'de hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

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