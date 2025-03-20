Erzurum'un 2 ilçesinde eğitime kar engeli
Erzurum'un Aşkale ve İspir ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Erzurum'un Aşkale ve İspir ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, ilçelerde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamalarda, bugün Aşkale ve İspir'deki okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.
Ayrıca, İspir'de hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.