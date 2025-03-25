Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Erzurum'da konuştu:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Dışa bağımlılığını bitirmiş bir Türkiye, milli güvenliğini, güçlü savunma sanayiyle kuvvetli hale getirmiş bir Türkiye, Allah'ın izniyle 1,3 trilyon dolar değil, 2,3 trilyon, inşallah 3,3 trilyon dolarlık, çok büyük, dünyanın en büyük 5-10 ekonomisi arasına çok yakın bir zamanda girecek. Bu yolda gidiyoruz." dedi.

Bakan Bayraktar, Erzurum'daki bir kafede düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, kentteki ziyaretlerinde enerji ve tabii kaynaklar alanında beklentilerle ilgili kapsamlı çalışmalarda bulunduklarını söyledi.

Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının bu alanda taleplerini ilettiğini ifade eden Bayraktar, "İnşallah bunlarla alakalı beklentileri en kısa zamanda yerine getirecek şekilde çalışmalarımızı yürüteceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'de son 22 yılda ekonomi ve enerji alanına yaşanan gelişmelerden bahseden Bayraktar, şöyle konuştu:

"Türkiye olarak biz son 22 yılda 230 milyar dolarlık ekonomiden 1,3 trilyon dolarlık bir ekonomiye geldik, Türkiye büyüyor. Türkiye'nin ihtiyaçları da artıyor. Enerjiye olan talep her geçen gün artıyor. Erzurum'un 2002'deki elektrik tüketimine baktık, bugününe baktık arada ciddi bir artış var. Doğal gaz zaten hiç yoktu, 2004'te geldi. Hamdolsun 20 ilçede doğal gaz var ama daha gidecek yerimiz var. Doğal gaz tüketimimiz de artıyor. Dolayısıyla biz ülkemizin ekonomisini bu kadar büyütürken şimdi çok önemli bir dönüşümün kavşağındayız. Bu dönüşüm Türkiye'nin aslında özellikle ekonomik bağımsızlığını kazanma mücadelesidir."

- "Türkiye 3 konuda kendi kendine yeten bir ülke olmak zorunda" Bayraktar, Türkiye'nin 3 konuda kendi kendine yeten bir ülke olmak zorunda olduğunu vurgulayarak, "Bunlardan bir tanesi, milli güvenlik meselesi olan savunma sanayisi. Yani Türkiye hiç kimseye muhtaç olmadan kendi güvenliğini sağlayabilme noktasında olması lazım ve hamdolsun hepiniz yakından takip ediyorsunuz. Türkiye savunma sanayinde çok büyük bir hamle yaptı. Şu anda neredeyse yüzde 80'lerde olan dışa bağımlılığını yüzde 20'lere kadar düşürdü. Türkiye, çok önemli bir savunma sanayi ihracatçısı konumuna geldi. Bu tabii ki ülkemiz için hem ekonomik anlamda güç hem de ülkemizin milli güvenliği anlamında çok önemli bir güç." diye konuştu. Diğer konunun ise gıda güvenliği meselesi olduğunu dile getiren Bayraktar, şöyle devam etti: "Tarım ülkesiyiz ve Erzurum'da bir tarım şehri. Dolayısıyla Türkiye'nin gıda güvenliği ve kendi kendine yetebiliyor olması, sağlıklı, sürdürülebilir, uzun vadeli bir şekilde sağlanması önem arz ediyor. Elbette biz gıdaya erişimle alakalı belki bir sıkıntı yaşamıyoruz ama fiyatların da düşük olması, erişilebilir olması ve vatandaşlarımızın gıdadan kaynaklı herhangi bir sıkıntı yaşamaması önemli. Üçüncüsü ise benim konum olan enerji güvenliği. Türkiye'nin talebi bu kadar artarken enerjiye olan ihtiyacını mutlak suretle dışa bağımlı olarak değil, dışarıdan ithal ederek değil, kendi imkan ve kabiliyetleriyle sağlaması lazım. Tabii bu kolay yapılabilir bir şey değil. Türkiye, petrolünün neredeyse yüzde 90'ını, doğal gazın neredeyse tamamına yakınını kısa bir süre öncesinde dışarıdan ithalatla karşılıyordu. Bu anlamda Erzurum'un özel bir yeri var. Türkiye'nin arz güvenliğine önemli bir katkısı var. Çünkü üç tane çok önemli proje Erzurum'dan geçiyor. TANAP projesi, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı Projesi. Ülkemizin doğal gaz arzı için fevkalade önemli. İthal kaynaklarla Türkiye'ye enerji sağlamanın ötesinde şimdi Türkiye özellikle son 10 yılda enerjide de bağımsızlık yolunda büyük bir hamle ortaya koyuyor."

- "Türkiye, dünyanın en büyük 5-10 ekonomisi arasına çok yakın bir zamanda girecek" Bayraktar, Türkiye'nin artık Karadeniz'de kendi gemileri, mühendisleri, jeologlarıyla, doğal gaz arayabilecek bir ülke haline geldiğine işaret ederek, geçmişte terörden dolayı girilemeyen, "gidilemez" diye konuşulan ve terörle mücadele edilen Gabar'da, Şırnak'ta Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretir hale geldiğini anlattı. Bunların son dönemde yaptıkları hamlelerin yavaş yavaş gelişen neticeleri olduğunu söyleyen Bayraktar, şunları kaydetti: "Gabar'da bugün günlük 80 bin varil üretime ulaştık. Gittiğimiz, varmak istediğimiz yol, Türkiye Yüzyılı diye Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu vizyon. Türkiye'yi bu saydığım hayati 3 alanda, gıda olmadan yaşamak mümkün mü? Enerjisiz hiçbir şey düşebiliyor musunuz? Elektrik, doğal gaz, akaryakıt olmadan ekonomiden bahsetmek, hayatın olağan akışının devam etmesi söz konusu değil. Dolayısıyla bunları güvence altına almış, buralarda kendi kendine yeten, dışa bağımlılığını bitirmiş bir Türkiye, milli güvenliğini, güçlü savunma sanayiyle kuvvetli hale getirmiş bir Türkiye, Allah'ın izniyle 1,3 trilyon dolar değil, 2,3 trilyon, inşallah 3,3 trilyon dolarlık çok büyük, dünyanın en büyük 5-10 ekonomisi arasına çok yakın bir zamanda girecek. Bu yolda gidiyoruz."

Bundan önce olduğu gibi bu aşamada da bundan sonra da kendilerine engel olmak isteyenlerin çıkacağını aktaran Bayraktar, milletin aziz dualarıyla bu hedeflere mutlaka ulaşacaklarına inandığını vurguladı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile bugün enerji ve tarım alanında çok yenilikçi konular konuştuklarını bildiren Bayraktar, "Türkiye'nin sanayisini mutlaka katma değerli hale getirmesi gerekiyor. Yani biri telefon yapıyor, 10 dolara mal ediyor ama 1000 dolara satıyor. Biz de artık ihracatımızı, üretimimizi böyle katma değerli hale getirmemiz lazım. Türkiye emin olun güçlü bir şekilde bu yolda gidiyor. Biz milletçe kenetlendiğimiz zaman, bir arada olduğumuz zaman ve kararlılıkla bu hedeflere yürüdüğümüz zaman, bunların hepsinden inanıyorum ki netice alacağız. Gabar'da çok kısa bir süre önce bu petrol ve gaz işi önemli bir başarı hikayesi. O dağlarda çocuklarımız için eskiden terör tek çıkış yoluydu. Dağlar onlar için tek çıkış yoluydu şimdi o insanlar, o çocuklarımız büyük bir heyecan ve ümit içerisinde artık hayal kurabilir hale geldiler. Çünkü 3000 tane gencimize orada istihdam sağlıyoruz. Bu üretimimizin arttığı bir dünyayı düşünün. Dolayısıyla petrol ile gaz aramacılığı ve üretiminde yeni adımlar atacağız. Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak, kendi kendine yeter bir ülke olma noktasına inşallah hep birlikte getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.