Erzurum'da terör örgütü DEAŞ propagandası yapan kişi tutuklandı

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, "Terör Örgütü Propagandası Yapma" suçunu işlediği tespit edilen bir kişi yakalandı.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Erzurum'da terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı belirlenen bir kişi tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.