Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da terör örgütü DEAŞ propagandası yapan kişi tutuklandı

        Erzurum'da terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı belirlenen bir kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 22:59 Güncelleme: 29.12.2025 - 22:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da terör örgütü DEAŞ propagandası yapan kişi tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı belirlenen bir kişi tutuklandı.

        Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, "Terör Örgütü Propagandası Yapma" suçunu işlediği tespit edilen bir kişi yakalandı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanya'ya HÜRJET satışı için imzalar atıldı
        İspanya'ya HÜRJET satışı için imzalar atıldı
        Trump: Hamas silahsızlanmalı
        Trump: Hamas silahsızlanmalı
        Erden Timur'a tutuklama talep edildi
        Erden Timur'a tutuklama talep edildi
        Okullar tatil mi?
        Okullar tatil mi?
        14 futbolcu için "şike" iddiasıyla tutuklama talebi!
        14 futbolcu için "şike" iddiasıyla tutuklama talebi!
        TFF'den bahis soruşturması kapmasında 428 yeni sevk!
        TFF'den bahis soruşturması kapmasında 428 yeni sevk!
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Öldürüp boş araziye gömdü
        Öldürüp boş araziye gömdü
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        "Ukrayna Putin'in konutunu hedef almayı denedi"
        "Ukrayna Putin'in konutunu hedef almayı denedi"
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Kassam Tugayları: Ebu Ubeyde şehit oldu
        Kassam Tugayları: Ebu Ubeyde şehit oldu
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları

        Benzer Haberler

        Uzundere'de çatı katı yangını korkuttu
        Uzundere'de çatı katı yangını korkuttu
        Erzurum'da TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Bölge İ...
        Erzurum'da TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Bölge İ...
        Erzurum'da bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
        Erzurum'da bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
        ETÜ'lü öğrenciler uluslararası siber güvenlik yarışması BEiNG-WISE CTF'de b...
        ETÜ'lü öğrenciler uluslararası siber güvenlik yarışması BEiNG-WISE CTF'de b...
        Palandöken geçidinde karla mücadele ekiplerinin nefes kesen mesaisi
        Palandöken geçidinde karla mücadele ekiplerinin nefes kesen mesaisi
        ETÜ Mühendislik ve Biyoteknoloji alanında geliştirdiği projelerle teknik ün...
        ETÜ Mühendislik ve Biyoteknoloji alanında geliştirdiği projelerle teknik ün...