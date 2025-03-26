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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 135 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 135 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 15:36 Güncelleme: 26.03.2025 - 15:36
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 135 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 135 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 135, Ergan'da 132, Konaklı'da 95, Nemrut'ta 85, Sarıkamış'ta 76, Zigana'da 55, Kartalkaya'da 54, Uludağ'da 42, Erciyes'te 40, Hakkari'de 38, Çambaşı'nda 33, Yalnızçam'da 27, Yıldız Dağı'nda 20, Mersivan'da 17, Kop'ta 15 ve Hesarek'te 11 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:

        Merkez 26.03.2025 En düşük En yüksek
        Palandöken MSY 1 7
        Ergan PB 3 9
        Konaklı MSY 2 8
        Nemrut MSY 3 10
        Sarıkamış MSY -1 8
        Zigana GSY 12 19
        Kartalkaya AB 5 14
        Uludağ PB 9 16
        Erciyes PB 5 13
        Hakkari MSY -3 5
        Çambaşı PB 6 11
        Yalnızçam MSY 1 8
        Yıldız Dağı PB 6 17
        Mersivan MSY 5 12
        Kop PB 2 9
        Hesarek ÇB 1 12

        (MSY: Mevzi sağanak yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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