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        Erzurum Emniyet Müdürü Yırtar, bayram için kente gelecek sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi

        Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, bayram tatilini kentte geçirmek üzere il dışından gelecek sürücülere, trafik kurallarına uymaları, yolculuklarını acele etmeden dinlenerek yapmaları uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 21:57 Güncelleme: 28.03.2025 - 21:57
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        Erzurum Emniyet Müdürü Yırtar, bayram için kente gelecek sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi
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        Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, bayram tatilini kentte geçirmek üzere il dışından gelecek sürücülere, trafik kurallarına uymaları, yolculuklarını acele etmeden dinlenerek yapmaları uyarısında bulundu.

        Aşkale uygulama noktasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile iftarda bir araya gelen Yırtar, AA muhabirine, vatandaşın huzur ve güvenliği için her daim hazır olduklarını ifade etti.

        Yırtar, ramazan ayının huzurlu geçtiğini belirterek, "Çok şükür ramazan ayı ülkemizde ve özellikle ilimizde gayet güzel geçti. Ramazan tedbirlerimizi arkadaşlarımız cansiperane, iftar sahur demeden yerine getirdiler." dedi.

        Bayram dönemi için çeşitli tedbirlerin alındığını dile getiren Yırtar, şunları ifade etti:

        "Ramazan Bayramı'ndaki 9 günlük tatilde batı illerinden gelecek hemşehrilerimiz olacak. Trafik kurallarına uygun, acele etmeden, dinlenerek gelmelerini ve şeker tadında bir bayram geçirmelerini rica ediyorum. Trafik kurallarına uygun şekilde hayata bağlanarak ilimize gelsinler. Diğer illerden gelecek Erzurumlu hemşehrilerimiz için yolun sonu bayram olsun, trafik kurallarına uygun sürüşle ilimize intikal etsinler."

        Yırtar, kent genelinde önlemlerin artırıldığını belirterek, "Günlük yaklaşık 800 personelle sabah ve bayram namazında camilerde bayram tedbirlerimizi alacağız. Vatandaşımızın yoğun olduğu yerlerde tedbirlerimizi alacağız. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde Ramazan Bayramı'nı idrak etmeleri için personelimizle cansiperane, elimizden geldiği kadar çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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