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        Erzurum'da jandarma ekipleri yaşlıları ziyaret edip bayramlarını kutladı

        Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığı personeli, evlerinde ziyaret ettikleri yaşlıların bayramını kutlayıp hayır dualarını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 11:41 Güncelleme: 01.04.2025 - 11:41
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        Erzurum'da jandarma ekipleri yaşlıları ziyaret edip bayramlarını kutladı
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        Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığı personeli, evlerinde ziyaret ettikleri yaşlıların bayramını kutlayıp hayır dualarını aldı.

        Jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla sorumluluk bölgelerinde ikamet eden yaşlıların evlerini ziyaret etti.

        Mehmetçik, yaşlıların ellerini öpüp bayramlarını kutladı ve ziyaretle büyük mutluluk yaşattı.

        Jandarma personeli, bir süre sohbet edip hayır dualarını aldıkları yaşlılara çeşitli hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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