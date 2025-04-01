Erzurum'da jandarma ekipleri yaşlıları ziyaret edip bayramlarını kutladı
Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığı personeli, evlerinde ziyaret ettikleri yaşlıların bayramını kutlayıp hayır dualarını aldı.
Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığı personeli, evlerinde ziyaret ettikleri yaşlıların bayramını kutlayıp hayır dualarını aldı.
Jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla sorumluluk bölgelerinde ikamet eden yaşlıların evlerini ziyaret etti.
Mehmetçik, yaşlıların ellerini öpüp bayramlarını kutladı ve ziyaretle büyük mutluluk yaşattı.
Jandarma personeli, bir süre sohbet edip hayır dualarını aldıkları yaşlılara çeşitli hediyeler verdi.
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