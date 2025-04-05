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        Kayakçı sayısının yüzde 20 arttığı Palandöken'de baharda kayak keyfi

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Geçen yıla göre ağırladığı misafir sayısını yüzde 20 artıran ve bayramda tatilcilerin tercih ettiği Palandöken'de kayakseverler, nisan ayında güneşli havada kayağın keyfini çıkarıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 11:07 Güncelleme: 05.04.2025 - 11:07
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        Kayakçı sayısının yüzde 20 arttığı Palandöken'de baharda kayak keyfi
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        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Geçen yıla göre ağırladığı misafir sayısını yüzde 20 artıran ve bayramda tatilcilerin tercih ettiği Palandöken'de kayakseverler, nisan ayında güneşli havada kayağın keyfini çıkarıyor.

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan ve kar kalınlığı 100 santimetre ölçülen Palandöken'de, kayak heyecanı nisan ayında da devam ediyor.

        Uzunlukları 1 ila 14 kilometre arasında değişen 55 pistte kayak yapılabilen merkezde, kayakseverler güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

        Palandöken'de, yurt içi ve dışından birçok vatandaş 9 günlük bayram tatilini kayak yaparak geçirdi.

        Bir önceki yıla göre kayakçı geçiş sayılarında yüzde 20'ye yakın artış görülen Palandöken'de sezon 15 Nisan'a kadar devam edecek.

        - Türkiye'de nisan ayında açık olan tek kayak merkezi Palandöken

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, AA muhabirine, Palandöken'in bayram tatilinde beklenenden daha çok ilgi gördüğünü söyledi.

        Nisan ayında Türkiye'de açık olan tek kayak merkezinin Palandöken olduğuna dikkati çeken Bağrıyanık, "Mart ayının sonunda ve nisan ayında bayram tatilini kayak keyfiyle bütünleştirmek isteyen misafirlerimiz yoğun şekilde Palandöken'i tercih etti. Bu bizim için mutluluk verici. Önümüzdeki yılda bayram tatilinin daha çok sezonun içine geleceğinden dolayı çok daha fazla turistin geleceğini düşünüyoruz." dedi.

        Sezon sonuna yaklaştıklarını ifade eden Bağrıyanık, Palandöken'de kasım ayında açılan kayak sezonunun nisan olmasına rağmen devam ettiğini aktardı.

        Bağrıyanık, çok yoğun, güzel, keyifli kış sezonu geçirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "Gerek uluslararası organizasyonlarla, gerek çeşitli farkındalık faaliyetleri ile keyifli bir sezondu. Kayakçı geçiş sayılarında yüzde 20'ye yakın bir artış gözlemliyoruz. Sezon 15 Nisan'a kadar devam edecek. O tarihe kadar da yoğunluk olacak. Geçen yıl haziranda babalar günü yarışı yapmıştık. Bu yıl da mayısın sonu veya haziranın başında yine 'Ejder'de babalar' yarışıyor gibi özel bir yarış organize edeceğiz."

        Baharda kayak yapabilmenin önemine değinen Bağrıyanık, "Palandöken'in en güzel zamanı aslında mart ayı. Mart ayında gereken karı fazlasıyla alıyoruz. Güneşli gün sayımızda fazla olması sayesinde misafirlerimizi güneşli havada konuk ediyoruz. Nisan ayında ülkemizin herhangi bir yerinde artık deniz sezonu başlamışken Palandöken'de insanları serin bir halde kayak yapmaları için misafir ediyor olmak mutluluk verici." diye konuştu.

        Bağrıyanık, kayak merkezinin dünyada tanınırlığının artmasıyla yurt dışından gelenlerde artış gözlemlediklerini kaydederek, 20'nin üzerinde uluslararası belgeli kayaklı devriyelerin de katkıları ile merkezde herhangi bir güvenlik sorunu yaşamadıklarını dile getirdi.

        - Sıcak ve güneşli havada montlarını çıkarıp tişörtleri ile kayak yaptılar

        Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'dan ilk defa Palandöken'e kayak yapmaya gelen Anne Halwoodi, çok güzel bir tatil geçirdiğini ve bir sonraki sene yeniden geleceğini söyledi.

        Yusuf Çelik de güneşli hava nedeniyle tişörtle kayak yapmaktan çok keyif aldığını kaydetti.

        Yunus Emre Karaca ise merkeze mont ile geldiklerini ve güneşli hava nedeniyle tişörtle kayak yaptıklarını anlattı.

        Selin Küçükkancabaş da bayram tatili için Palandöken'e ilk kez geldiğini belirterek, "Güneşli havada kayak yapmak çok güzel. Ülkemiz çok güzel, bu mevsimde bir yandan kayarken bir yandan da denize giriliyor." dedi.

        Kayaksever Deniz Cılısun ise Tekirdağ'dan geldiğini anlatarak, "İlk defa baharda kayak yapma deneyimi yaşadım, güneş kendini gösterdiğinde bu kayak fırsatını yaşamak inanılmaz güzel. Herkese tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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