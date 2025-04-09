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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 16:07 Güncelleme: 09.04.2025 - 16:07
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ErzurumKazım Karabekir

        Hakemler: Mehmet Ali Özer, Serdar Soydan, Barış Çiçeksoyu

        Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Roshi (Dk. 90+1 Koray Kılınç), Crociata, Yakup Kırtay (Dk. 84 Tasev), Giorbelidze, Teklic (Dk. 76 Furkan Özhan), Eren Tozlu, Sylla

        Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre (Dk. 70 Eren Karadağ), Toure, Kadir Seven, Kerem Kalafat, Erkan Kaş, Atakan Akkaynak (Dk. 90+4 Avounou), Diniyev, Tunahan Ergül, Ali Akman (Dk. 70 Verheydt), Burak Süleyman (Dk. 90 Suat Kaya)

        Goller: Dk. 62 Sylla (Erzurumspor FK), Dk. 74 Burak Süleyman (Ahlatcı Çorum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 15 Sylla, Dk. 81 Furkan Özhan, Dk. 84 Eren Tozlu, Dk. 90+4 Koray Kılınç (Erzurumspor FK), Dk. 22 Erkan Kaş, Dk. 57 Landre, Dk. 83 Atakan Akkaynak, (Ahlatcı Çorum FK)

        ERZURUM

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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