Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

        Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 13:13 Güncelleme: 12.04.2025 - 13:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL

        Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Ekipler, geçen ay yaptığı çalışmalar kapsamında, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 15 Afganistan, 4 Suriye, 1 Filistin uyruklu olmak üzere 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
        Kurtlar ve tilkiler aynı şehirde görüntülendi! Belgesel gibi...
        Kurtlar ve tilkiler aynı şehirde görüntülendi! Belgesel gibi...
        Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
        Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
        Siyasette eşitlik halen uzak
        Siyasette eşitlik halen uzak
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        Türkiye'de 30, Ankara'da 2 taneydi! 430 bin TL değerinde köpeği çaldı!
        Türkiye'de 30, Ankara'da 2 taneydi! 430 bin TL değerinde köpeği çaldı!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Emekli işçinin aylığı düşer mi?
        Emekli işçinin aylığı düşer mi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bir divanın sahne arkası
        Bir divanın sahne arkası
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde kar ve sağanak!
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Erzurum, Erzincan ve Tunceli'de 218 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum, Erzincan ve Tunceli'de 218 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 100 santimetreyle Palandöken'de...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 100 santimetreyle Palandöken'de...
        Erzurum, Kars ve Erzincan'da kar yağışı etkili oldu
        Erzurum, Kars ve Erzincan'da kar yağışı etkili oldu
        Mahalle tasarlayan üniversiteliler, altınla ödüllendirildi
        Mahalle tasarlayan üniversiteliler, altınla ödüllendirildi
        Erzurum'da "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesi kapsamında 800 öğrenci bilg...
        Erzurum'da "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesi kapsamında 800 öğrenci bilg...
        Erzurum'da 9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Erzurum'da 9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi