Erzurum'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, geçen ay yaptığı çalışmalar kapsamında, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 15 Afganistan, 4 Suriye, 1 Filistin uyruklu olmak üzere 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.