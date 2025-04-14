Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tokyürek'in naaşı Erzurum'a getirildi

Törene Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, siyasi partilerin temsilcileri ve askeri erkan katıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 Temmuz 2022'de şehit olan ve cenazesine ulaşılan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşı, memleketi Erzurum'a getirildi.

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