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        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tokyürek'in naaşı Erzurum'a getirildi

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 Temmuz 2022'de şehit olan ve cenazesine ulaşılan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşı, memleketi Erzurum'a getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 22:08 Güncelleme: 14.04.2025 - 22:08
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        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tokyürek'in naaşı Erzurum'a getirildi
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        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 Temmuz 2022'de şehit olan ve cenazesine ulaşılan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşı, memleketi Erzurum'a getirildi.

        Askeri uçakla memleketine getirilen şehit Tokyürek için Erzurum Hava Meydan Komutanlığı'nda sağanak altında tören düzenlendi.

        Tören mangasınca askeri uçaktan alınan Tokyürek'in Türk bayrağına sarılı naaşı, bir süre omuzlarda taşındıktan sonra katafalka konuldu.

        Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehit Tokyürek'in öz geçmişi okunurken ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

        Daha sonra cenaze aracına konulan Tokyürek'in naaşı morga götürüldü.

        Törene Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, siyasi partilerin temsilcileri ve askeri erkan katıldı.

        Evli olduğu öğrenilen Tokyürek'in cenazesi, yarın Narmanlı Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Palandöken İlçesi Sığırlı Mahallesi mezarlığına defnedilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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