Erzurum'da Filistin ve Doğu Türkistan'a destek yürüyüşü düzenlendi

Erzurum'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ve Doğu Türkistan'a destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği öncülüğünde Atatürk Üniversitesi Camisi önünde bir araya gelen aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu katılımcılar, kampüsteki anıtlara kadar "Nehirden denize özgür Filistin", "Doğu Türkistan yalnız değildir", "Hamas'a selam direnişe devam" sloganları atarak yürüdü.

Yürüyüşte katılımcılar ellerinde Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları ile dövizler taşıdı.

İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'a benzetilen bir kişinin öncülük ettiği yürüyüşte bazı katılımcılar da Doğu Türkistan'a dikkati çekmek için özel tasarlanmış maske taktı.

İHH'da görevli Emre Arpa, yürüyüşün ardından grup adına yaptığı açıklamada, dünyanın 2 farklı noktasında aynı acıyı yaşayanların sesi olmak için toplandıklarını söyledi.

Gazze'nin yıllardır saldırı altında olduğunu belirten Arpa, "Sadece toprakları değil hayalleri de bombalanan bir halktan bahsediyoruz. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar savaşın en ağır yükünü taşıyan masum sivillerin hayatları her gün biraz daha karartılıyor." dedi.

Hiçbir kural ve ilkenin, bu zulmü durdurmaya yetmediğini dile getiren Arpa, "Çünkü çıkarlar vicdanın önüne geçmiş durumda. Doğu Türkistan'da kardeşlerimizin ana dillerinde konuşmalarına, ibadet etmelerine ve kimliklerini yaşamalarına izin verilmiyor. Tarih ve kültürleri sistematik şekilde yok edilmeye çalışılıyor. Toplama kampları, dijital gözetim sistemleri ve baskı politikalarıyla bir milletin hafızası silinmeye çalışılıyor." diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından Filistin ve Doğu Türkistan'da hayatını kaybedenler için dua edildi.