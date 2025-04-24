Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da Filistin ve Doğu Türkistan'a destek yürüyüşü düzenlendi

        Erzurum'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ve Doğu Türkistan'a destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 14:35 Güncelleme: 24.04.2025 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da Filistin ve Doğu Türkistan'a destek yürüyüşü düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ve Doğu Türkistan'a destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği öncülüğünde Atatürk Üniversitesi Camisi önünde bir araya gelen aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu katılımcılar, kampüsteki anıtlara kadar "Nehirden denize özgür Filistin", "Doğu Türkistan yalnız değildir", "Hamas'a selam direnişe devam" sloganları atarak yürüdü.

        Yürüyüşte katılımcılar ellerinde Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları ile dövizler taşıdı.

        İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'a benzetilen bir kişinin öncülük ettiği yürüyüşte bazı katılımcılar da Doğu Türkistan'a dikkati çekmek için özel tasarlanmış maske taktı.

        İHH'da görevli Emre Arpa, yürüyüşün ardından grup adına yaptığı açıklamada, dünyanın 2 farklı noktasında aynı acıyı yaşayanların sesi olmak için toplandıklarını söyledi.

        Gazze'nin yıllardır saldırı altında olduğunu belirten Arpa, "Sadece toprakları değil hayalleri de bombalanan bir halktan bahsediyoruz. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar savaşın en ağır yükünü taşıyan masum sivillerin hayatları her gün biraz daha karartılıyor." dedi.

        Hiçbir kural ve ilkenin, bu zulmü durdurmaya yetmediğini dile getiren Arpa, "Çünkü çıkarlar vicdanın önüne geçmiş durumda. Doğu Türkistan'da kardeşlerimizin ana dillerinde konuşmalarına, ibadet etmelerine ve kimliklerini yaşamalarına izin verilmiyor. Tarih ve kültürleri sistematik şekilde yok edilmeye çalışılıyor. Toplama kampları, dijital gözetim sistemleri ve baskı politikalarıyla bir milletin hafızası silinmeye çalışılıyor." diye konuştu.

        Basın açıklamasının ardından Filistin ve Doğu Türkistan'da hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Deprem sonrası iletişim neden kesildi?
        Deprem sonrası iletişim neden kesildi?
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        Bitişik binalar arasında açıklık oluştu!
        Bitişik binalar arasında açıklık oluştu!
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Geçmeyen kaşıntı nelerin habercisi?
        Geçmeyen kaşıntı nelerin habercisi?
        Kalemle öldürmüştü! Vahşetin hükmü verildi!
        Kalemle öldürmüştü! Vahşetin hükmü verildi!
        Yem fiyatları düşebilir
        Yem fiyatları düşebilir
        Trump'tan Putin'e: Vladimir, dur!
        Trump'tan Putin'e: Vladimir, dur!
        'Uzaklaştırma'ya rağmen bir kadına daha kıyıldı!
        'Uzaklaştırma'ya rağmen bir kadına daha kıyıldı!
        "Olimpiyatlar dahil her türlü spor etkinliğinin altından kalkarız"
        "Olimpiyatlar dahil her türlü spor etkinliğinin altından kalkarız"
        Jose Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde!
        Jose Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde!
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        10 yılda yüzde 10 arttı
        10 yılda yüzde 10 arttı
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!

        Benzer Haberler

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi filosuna kattığı 300 milyon liralık 79 aracı...
        Erzurum Büyükşehir Belediyesi filosuna kattığı 300 milyon liralık 79 aracı...
        Erzurum'da floor curling için başsavcılıkla protokol imzalandı
        Erzurum'da floor curling için başsavcılıkla protokol imzalandı
        Erzurum'daki bıçaklı kavgaya karışan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı
        Erzurum'daki bıçaklı kavgaya karışan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı
        Ebenin geliştirdiği beşik annelere emzirme kolaylığı sağlıyor
        Ebenin geliştirdiği beşik annelere emzirme kolaylığı sağlıyor
        Erzurum'da "Hane İçi Dijital Eğitim" konferansı düzenlendi
        Erzurum'da "Hane İçi Dijital Eğitim" konferansı düzenlendi
        Okul ziyaretinde bulunan Erzurumspor başkanı, teknik direktörü ve kaptanı i...
        Okul ziyaretinde bulunan Erzurumspor başkanı, teknik direktörü ve kaptanı i...