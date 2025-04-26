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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Erzurum Valiliği'ni ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ildeki programları kapsamında Erzurum Valiliği'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 14:24 Güncelleme: 26.04.2025 - 15:09
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Erzurum Valiliği'ni ziyaret etti
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ildeki programları kapsamında Erzurum Valiliği'ni ziyaret etti.

        Valilik önünde Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi tarafından karşılanan Yılmaz, tören mangasını selamladı ve Valilik şeref defterini imzaladı.

        Burada şehirde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Abdurrahim Fırat, Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve MHP İl Başkanı Adem Yurdagül eşlik etti.

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