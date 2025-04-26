Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Erzurum Valiliği'ni ziyaret etti

Burada şehirde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Abdurrahim Fırat, Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve MHP İl Başkanı Adem Yurdagül eşlik etti.

Valilik önünde Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi tarafından karşılanan Yılmaz, tören mangasını selamladı ve Valilik şeref defterini imzaladı.

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