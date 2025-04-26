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        EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti etkinliğinin resmi açılış töreni yapıldı

        Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 Turizm Başkenti ilan edilen Erzurum'da, "EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Resmi Açılış Töreni" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 20:42 Güncelleme: 26.04.2025 - 20:42
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        EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti etkinliğinin resmi açılış töreni yapıldı
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        Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 Turizm Başkenti ilan edilen Erzurum'da, "EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Resmi Açılış Töreni" düzenlendi.

        Vali Mustafa Çiftçi, Yakutiye ilçesindeki Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen açılışta yaptığı konuşmada, Erzurum'un tarihi, kültürü ve doğasıyla müstesna bir yer olduğunu söyledi.

        Nice zaferin ve bağımsızlık yürüyüşünün şahidi olan bu toprakların dünyaya tanıtılma imkanı bulduğunu dile getiren Çiftçi, "Turizm artık sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda medeniyetlerin buluştuğu, kültürlerin kaynaştığı bir stratejik kalkınma alanıdır. Turizm, sağladığı ekonomik katkı, istihdam ve kültürel etkileşim ile ülkelerin kalkınmasında anahtar bir rol üstlenmektedir." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde küresel ölçekte örnek alınan başarı hikayesi yazdığını vurgulayan Çiftçi, şöyle konuştu:

        "Bugün Erzurum'un tarihi ve kültürel mirasını dünyaya tanıtma fırsatı bulduğu bu anlamlı ünvanın arkasında, şehrimize kazandırılan tüm yatırımların, projelerin ve eserlerin altında kararlı bir irade ve güçlü bir vizyon yer almaktadır. Bu vesileyle şehrimize kazandırılan her eserin ve hizmetin altında yüksek iradeleri ve imzası bulunan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz ediyorum."

        - "Türkiye'nin hiçbir vilayetinde bulunmayan kış sporları merkezleri mevcut"

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Erzurum'un "EİT Başkenti" olmasından dolayı mutluluk duyduğunu anlattı.

        Erzurum'un, kış sporları şehri olduğuna dikkati çeken Sekmen, şunları kaydetti:

        "Burada Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, bakanlarımızın, milletvekillerimizin geçmişte önerileriyle Türkiye'nin hiçbir vilayetinde bulunmayan kış sporları merkezleri mevcut. Buz hokeyi, buz pateni, curling, atlama kulesi ile kayak merkezindeki teleferik ve telesiyej olmak üzere çok önemli yatırımları şehrimize yaptılar. Erzurum bir turizm şehri, gerek kültür, gerek spor ve gerekse doğa turizmi olmak üzere önemli imkanlara sahip. Burası bir tarım şehri, organik tarımın merkezi olabilecek bir yer. Hayvancılıkta da önemli bir yere sahip. Bu konuda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Sanayi şehri olma yolunda da önemli adımları attık atmaya devam ediyoruz. Bugün yapılan Palandöken Ekonomik Forumu nedeniyle önemli adımların atılacağını temenni ediyorum."

        AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da programın Erzurum'da düzenlenmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

        EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık ise Erzurum'un turizm başkenti seçilmesinin ardından birçok organizasyona ev sahipliği yaptığını anlatarak, "2025 Turizm Başkenti kapsamında Dünya Snowboard Kupası, Avrupa Kış Oyunları, AFAD Uluslararası Kış Tatbikatı'nı Erzurum'da gerçekleştirdik. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin tesisleri bize açtı kendisine teşekkür ediyorum. Yıl boyunca 60'a yakın programımız olacak. İlçeler ve STK'lerle programlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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