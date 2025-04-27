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        Palandöken Ekonomi Forumu'nda "Yapay Zeka" konuşuldu

        Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da ilk kez düzenlenen "Palandöken Ekonomi Forumu"nun son gününde, "Geleceği Hızlandırmak: Yapay Zekanın Dönüştürdüğü Endüstri ve Hizmetler" oturumu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 20:32 Güncelleme: 27.04.2025 - 20:32
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        Palandöken Ekonomi Forumu'nda "Yapay Zeka" konuşuldu
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        Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da ilk kez düzenlenen "Palandöken Ekonomi Forumu"nun son gününde, "Geleceği Hızlandırmak: Yapay Zekanın Dönüştürdüğü Endüstri ve Hizmetler" oturumu gerçekleştirildi.

        Palandöken Dağı'ndaki bir otelde dün başlayan forum, farklı ülkelerden katılımcıların oturumlarıyla devam etti.

        Birleşik Arap Emirlikleri'nden girişimci ve yönetici Tariq Qureishy, "Dönüşümü Anlamak Geleceğe Yön Vermek" konulu sunumunda teknoloji, yapay zeka ve dijitalleşmeden etik değerlere uzanan konulara değindi.

        Qureishy, iş yapan teknoloji dünyasından, iş yapan yapay zeka dünyasına doğru ilerlendiğini, bu yüzden zihniyetin ve iş yapış biçimlerinin köklü şekilde değişmesi gerektiğine dikkati çekti.

        Moderatörün 27 Nisan 2035 tarihini simüle eden bir haber bülteniyle ilgili sorusuna ilişkin Qureishy, şunları kaydetti:

        "Bazı şeyler zaten çok açık, bunlar olacak. Hatta şimdiden oluyor. Örneğin, dil öğrenimi çok kolaylaşacak, devrim niteliğinde değişecek. Tıpta ise her birimiz adeta 'süper güçlere' sahip olacağız. Bugün 150 yaşına kadar yaşayacak bir çocuk zaten doğdu. Önümüzdeki 10 yılda, yapay zeka sayesinde birçok hastalık tamamen ortadan kalkacak. Kafamıza çip takılması ve bunun nasıl çalışacağı gibi konularda biraz iyimser konuşuyorum fakat bunların hepsi şimdiden başladı bile. Bugün bile cerrahlar robotlarla çalışıyor. Gelecekte her birimizin birer 'dijital ikizi' olacak ve tıbbi hatalar yüzde 90 oranında azalacak. İşte böyle bir dünyaya doğru gidiyoruz."

        - "Peki siz bu dünyaya hazır mısınız?"

        Qureishy, muhtemel senaryolarını sıraladıktan sonra oturum dinleyicileri ve katılımcılara "Peki siz bu dünyaya hazır mısınız? Kaç kişi hazır hissediyor kendini?" sorusunu yönelterek, yalnızca bir kişinin el kaldırması üzerine bu kişiyle tanışmak istediğini çünkü kendisini henüz hazır hissetmediğini belirtti.

        Değişim ve gelişime ilişkin öngörülerini paylaşan Qureishy, şöyle devam etti:

        "Biliyoruz ki sosyal, siyasi ve iş dünyasındaki değişimler teknolojik değişim kadar hızlı olmuyor. Teknoloji ise artık hızla ilerliyor. Tarihte ilk kez geçmişimiz bugünü, bugünümüz geleceğimizi temsil etmiyor. Gelecek, bugünü şekillendiriyor ve biz bu geleceği doğru zamanda yakalamalıyız. Bugün her sektör değişiyor, kimisi direnmeye çalışıyor ama bu değişim kaçınılmaz. Bu nedenle sadece dijital dönüşüm değil, aynı zamanda toplumsal ve insani dönüşüm de gerekiyor. Üçü birlikte olmalı. Benim görevim, sizleri geleceğe hazır, dayanıklı ve uygun hale getirmek. Bugün de bunu başarmaya çalışacağım."

        Geleceği "güven" konusunun şekillendireceğine değinen Qureishy, "Gerçeklik ve etik gelecek çünkü güven olmadan hiçbir şey çalışmayacak. Bugün yöneticilere, medyaya, şirketlere güvenmiyoruz. Eğer veriye, bilgiye, karşımıza çıkan içeriğe güvenmezsek yapay zeka bir 'kitle imha silahı' haline dönüşebilir ve bunu istemiyoruz. Geleceğin temelinde, güven inşa etmek zorundayız. Veriye, bilgiye, insana güven. Unutmayalım sevgi, empati, neşe ve insanlık olmadan dünya yaşanacak dünya değildir. Geleceği inşa ederken bu değerlerden asla vazgeçmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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