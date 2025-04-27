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        "2025 Turizm Başkenti" Erzurum'da düzenlenen Palandöken Ekonomi Forumu sona erdi

        Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da ilk kez düzenlenen Palandöken Ekonomi Forumu tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 22:29 Güncelleme: 27.04.2025 - 22:38
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        "2025 Turizm Başkenti" Erzurum'da düzenlenen Palandöken Ekonomi Forumu sona erdi
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        Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da ilk kez düzenlenen Palandöken Ekonomi Forumu tamamlandı.

        Palandöken Dağı'ndaki bir otelde dün başlayan forumun son gününde "Geleceği Hızlandırmak: Yapay Zekanın Dönüştürdüğü Endüstri ve Hizmetler", "Global Ekonomi Gündeminde Zeki Ekonomiler", "Türkiye'nin Yatırım Ufku: Fırsatlar ve Gelecek Vizyonu", "İklim Değişikliği, Ekolojik Dönüşüm ve Enerji Politikaları" ile "Dönüşüm Döneminin Yarattığı Eşitsizlikler: Küresel İş Birliği ve Sürdürülebilir Gelecek Stratejileri" oturumları düzenlendi.

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de son oturuma video mesaj gönderdi.

        EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, forumun kapanışında yaptığı konuşmada, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

        Çığlık, "Dünyanın birçok ülkesinden çok değerli konuşmacılar, dinleyip faydalanmak üzere birçok diplomat, bakan, devlet temsilcisi, iş insanı, sivil toplum kuruluşları Erzurum'a teşrif ettiler. Palandöken Ekonomi Forumu, Erzurum'da ilk kez yapıldı, bundan sonra da devam edecek. Yurt dışından gelen konuşmacılarımızın memleketlerine döndüklerinde Erzurum'u iyi anlatıp tanıtacakları bir sürecin başlangıcı olarak nitelendiriyoruz." diye konuştu.

        - "Gerçek hikayeler duymak beni çok mutlu etti"

        Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Yeşil Büyüme ve İş Hızlandırma Projesi yöneticisi Ahmed El Karrany de foruma katıldığı için onur duyduğunu söyledi.

        Forumun etkilerine vurgu yapan Karrany, şunları kaydetti:

        "Buradaki zengin insan birikimiyle çok şeyler öğrendik, gerçek hikayeler duymak beni çok mutlu etti. Diğer forumlardan burada gördüğüm en farklı konu aslında buranın doğu-batı arasında bir yol ağzında olması. En değişik kılan konu da yer seçimiydi, o da geçmişine, derin ve zengin kültürüne dayanarak çok doğru bir seçimdi. Buradaki insanlar çok açık görüşlüydü ve ufuklara doğru bakıyorlardı. Burayı değerlendirirken buradan sonra ne çıkacak diye bakıyorum. Bundan sonra ne tür iş ortaklıkları kurabilirim ve ne tür işlere girişebilirim, devamını getirebilir miyim diye bakıyorum ve onların gelebileceğine inanıyorum."

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