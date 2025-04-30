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        Erzurum'da ters yöne girip 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Erzurum'da ters yöne giren otomobilin 2 araca çarpması sonucu sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 19:57 Güncelleme: 30.04.2025 - 20:04
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        Erzurum'da ters yöne girip 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Erzurum'da ters yöne giren otomobilin 2 araca çarpması sonucu sürücüsü yaralandı.

        Doktor Refik Saydam Caddesi Erzurum Valiliği önünde 25 LT 768 plakalı otomobil, refüje çıkıp karşı şeride geçtikten sonra 25 AEK 120 plakalı otomobile, ardından da 25 TT 135 plakalı ticari taksiye çarptı.

        Kazada, ters yöne giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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