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        Yeşilay Erzurum Şubesi "Bağımlılıkla Mücadele İstişare Toplantısı" yaptı

        Yeşilay Erzurum Şubesi, "Bağımlılıkla Mücadele İstişare Toplantısı" düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 11:36 Güncelleme: 01.05.2025 - 11:36
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        Yeşilay Erzurum Şubesi "Bağımlılıkla Mücadele İstişare Toplantısı" yaptı
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        Yeşilay Erzurum Şubesi, "Bağımlılıkla Mücadele İstişare Toplantısı" düzenledi.

        Yeşilay Erzurum Kadın Komisyonu tarafından şubede düzenlenen toplantı, Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi başkanlığında yapıldı.

        Azime Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelenin kararlılık, işbirliği ve süreklilik gerektirdiğini belirterek, Yeşilay’ın özverili çalışmalarını takdir ettiklerini ve her düzeyde desteklemeye hazır olduklarını ifade etti.

        Yeşilay Erzurum Kadın Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Derya Öcal ise katılımcılara Yeşilay’ın kurumsal yapısı, faaliyet alanları, gerçekleştirdiği ulusal ve yerel projeler ile Erzurum’daki mevcut çalışmaları hakkında kapsamlı bir sunum yaptı.

        İstişare bölümünde, katılımcılar kent özelinde bağımlılıklarla mücadele konusunda fikirlerini paylaştı.

        Özellikle Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) aracılığıyla sürdürülen psikososyal destek hizmetlerinin öneminin vurgulandığı toplantıda, önleme, rehabilitasyon ve toplumsal farkındalık çalışmalarıyla ilgili yeni proje önerileri de paylaşıldı.

        Program, katılımcılara "Teşekkür Belgesi" takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

        Toplantıya, kent protokolünün eşleri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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