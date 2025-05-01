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        Erzurum ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

        Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli ve Erzincan'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 14:52 Güncelleme: 01.05.2025 - 14:52
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        Erzurum ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
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        Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli ve Erzincan'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerle kutlandı.

        Erzurum'da TÜRK-İŞ tarafından Yakutiye Medresesi önünde düzenlenen programda bir araya gelen bazı sendikaların üyeleri, açtıkları pankartlarla işçilerin bayramını kutladı.

        TÜRK-İŞ İl Başkanı Yusuf Gökcan, burada yaptığı konuşmada, emeğin hakkı için meydanlarda olduklarını belirterek, şunları söyledi:

        "Biz işçiler, dil, din, ırk, cinsiyet ve siyasi düşünce ayrımı olmaksızın emek gücüyle yaşam mücadelesi verenler olarak, ortak taleplerimizi yüksek sesle dile getirmek için bugün burada bir araya geldik. Bugün burada olduğu gibi ülkemizin diğer şehirlerinde de dünyanın birçok yerinde de bizlerle aynı kadere sahip arkadaşlarımız, işçiler, emek dostları, hak ve özgürlük talepleriyle alanlardalar."

        - Kars

        Kars'ta Kazım Karabekir Paşa Caddesi'nde 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin öncülüğünde toplananlar, ellerinde döviz ve pankartlarla Valiliğin belirlediği Kars Tren Garı Meydanı'na yürüdü.

        Bu sırada belirlenen güzergah dışında yürümek isteyen katılımcılar ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

        Çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle grup, tekrar yürüyüş güzergahına yönlendirildi.

        Grup, polislerce yapılan aramaların ardından meydana alındı.

        Eğitim-Sen Kars Şube Başkanı Hakan Topçu, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

        - Ardahan

        Ardahan'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Milli Egemenlik Parkı'ndaki programa, sendika temsilcileri ile siyasi partilerden katılım oldu.

        Konuşmaların ardından katılımcılar, müzik eşliğinde halay çekti.

        Kutlamalara, öğle namazı için okunan ezan sırasında ara verildi.

        - Tunceli

        Tunceli'de bazı parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Sanat Sokağı'nda bir araya geldi.

        Daha sonra kortej oluşturan katılımcılar, ellerindeki pankart ve dövizlerle Kışla Meydanı'na yürüdü.

        Etkinliğe katılanlar meydanda müzik eşliğinde halay çekti.

        - Erzincan

        Erzincan'da çeşitli sendikaların üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile işçilerin katılımıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerle kutlandı.

        Erzincan'da sendika, dernek ve bazı siyasi parti temsilcileri Eski Otogar Alanı'nda bir araya geldi.

        Ellerinde çeşitli döviz, afiş ve pankart ile Türk bayrakları taşıyan gruptakiler, polisin güvenlik önlemleri eşliğinde Fevzi Paşa Caddesi'nden Kızılay Meydanı'na slogan atarak yürüdü.

        Burada konuşan Eğitim-Sen Erzincan Şube Başkanı Hüseyin Taner, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Gazze'de bir yılı aşkın süredir 50 binin üzerinde insan öldürüldü. Buradan Gazze'de öldürülen suçsuz, savunmasız insanları saygıyla anıyoruz." diye konuştu.

        Kutlamaya CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de katıldı.

        Etkinlik, konuşmaların ardından verilen konser ve katılımcıların halay çekmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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