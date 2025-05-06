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        Erzurum'da yaralı bulunan kaya sansarı tedaviye alındı

        Erzurum'da yaralı bulunan kaya sansarı tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 15:39 Güncelleme: 06.05.2025 - 15:39
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        Erzurum'da yaralı bulunan kaya sansarı tedaviye alındı
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        Erzurum'da yaralı bulunan kaya sansarı tedavi altına alındı.

        Kent merkezinde gece yol kenarında yaralı kaya sansarı görenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Ekiplerce teslim alınan kaya sansarı, bakım ve tedaviye alındı.

        DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak'ın yaptığı muayenede boğaz ve başında yaralar tespit edilen sansar, buradaki müdahalesinin ardından tedavisi için Kars Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine sevk edildi.

        Yaraları sarılan kaya sansarının, kafeste horlayarak uyuması dikkati çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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