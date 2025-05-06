Erzurum'da yaralı bulunan kaya sansarı tedaviye alındı

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak'ın yaptığı muayenede boğaz ve başında yaralar tespit edilen sansar, buradaki müdahalesinin ardından tedavisi için Kars Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine sevk edildi.

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