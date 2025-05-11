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        Palandöken Dağı eteklerinde açan mor ters laleler bölgeye renk kattı

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı, ilkbaharda açan mor ters lalelerle farklı güzelliğe büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 12:29 Güncelleme: 11.05.2025 - 12:43
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        Palandöken Dağı eteklerinde açan mor ters laleler bölgeye renk kattı
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        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı, ilkbaharda açan mor ters lalelerle farklı güzelliğe büründü.

        Halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ve bölgenin endemik türleri arasında yer alan mor laleler, Palandöken Kayak Merkezi'nin 2 bin 500 rakımındaki eteklerine renk kattı.

        Her yıl ilkbaharın gelişiyle karların erimesinin ardından açan ters laleler, yaklaşık bir ay boyunca dağın eteklerini süslüyor.

        Fotoğraf tutkunları da zaman zaman bölgeye gezi düzenleyip mor ters laleleri görüntülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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