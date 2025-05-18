Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Kars, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Tunceli ve Iğdır'da da sarı-kırmızılı takımın taraftarları kentlerin önemli merkezlerinde halaylar çekip şampiyonluk şarkıları söyledi.

Bazı taraftarlar ise araçlarıyla oluşturdukları konvoyla kentteki cadde ve bulvarlarda tur attı.

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