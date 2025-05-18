Süper Lig'de şampiyon Galatasaray
Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig şampiyonluğu, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Tunceli ve Iğdır'da kutlandı.
Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig şampiyonluğu, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Tunceli ve Iğdır'da kutlandı.
Sarı-kırmızılı taraftarların Erzurum'daki kutlama merkezi, Cumhuriyet Caddesi oldu. Marşlar söyleyip takımlarının bayraklarıyla yürüyen taraftarlar, meşaleler yakarak şampiyonluğu kutladı.
Bazı taraftarlar ise araçlarıyla oluşturdukları konvoyla kentteki cadde ve bulvarlarda tur attı.
Kars, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Tunceli ve Iğdır'da da sarı-kırmızılı takımın taraftarları kentlerin önemli merkezlerinde halaylar çekip şampiyonluk şarkıları söyledi.
Galatasaraylı taraftarlar, söz konusu şehirlerde araçlarıyla caddelerde tur atarak şampiyonluk sevinci yaşadı.
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