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        Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

        Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig şampiyonluğu, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Tunceli ve Iğdır'da kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 23:07 Güncelleme: 18.05.2025 - 23:07
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        Süper Lig'de şampiyon Galatasaray
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        Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig şampiyonluğu, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Tunceli ve Iğdır'da kutlandı.

        Sarı-kırmızılı taraftarların Erzurum'daki kutlama merkezi, Cumhuriyet Caddesi oldu. Marşlar söyleyip takımlarının bayraklarıyla yürüyen taraftarlar, meşaleler yakarak şampiyonluğu kutladı.

        Bazı taraftarlar ise araçlarıyla oluşturdukları konvoyla kentteki cadde ve bulvarlarda tur attı.

        Kars, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Tunceli ve Iğdır'da da sarı-kırmızılı takımın taraftarları kentlerin önemli merkezlerinde halaylar çekip şampiyonluk şarkıları söyledi.

        Galatasaraylı taraftarlar, söz konusu şehirlerde araçlarıyla caddelerde tur atarak şampiyonluk sevinci yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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