Erzurum'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Erzurum'un Oltu ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Erzurum'un Oltu ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Oltu ilçesinde tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edilen ve 5 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alınan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Polis ekiplerince belirlenen adrese yapılan operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin, ev ve işyerlerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız silah, bu silahlara ait şarjörler ile 32 fişek, 1'i boş olmak üzere, alacaklı kısmı doldurulmamış 2 senet ile çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
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