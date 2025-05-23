Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Erzurum'un Oltu ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 16:27 Güncelleme: 23.05.2025 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'un Oltu ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Oltu ilçesinde tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edilen ve 5 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alınan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Polis ekiplerince belirlenen adrese yapılan operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin, ev ve işyerlerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız silah, bu silahlara ait şarjörler ile 32 fişek, 1'i boş olmak üzere, alacaklı kısmı doldurulmamış 2 senet ile çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama
        Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'tan korsana büyük savaş!
        Beşiktaş'tan korsana büyük savaş!
        23 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        23 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Elektronik kelepçeli katilin DNA talebi reddedildi!
        Elektronik kelepçeli katilin DNA talebi reddedildi!
        Karayolları Trafik Kanunu Meclis'te
        Karayolları Trafik Kanunu Meclis'te
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı
        Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı
        "Yağmur suyu birikintileri sivrisinekler için adeta beş yıldızlı otel"
        "Yağmur suyu birikintileri sivrisinekler için adeta beş yıldızlı otel"
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor

        Benzer Haberler

        Erzurum'da 600 öğrenciye unutulmaya yüz tutmuş meslekler anlatıldı
        Erzurum'da 600 öğrenciye unutulmaya yüz tutmuş meslekler anlatıldı
        Erzurum'da 15 kilo 245 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da 15 kilo 245 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da İslam tarihçisi Prof. Dr. Sırma'nın adının verildiği bilgi evi a...
        Erzurum'da İslam tarihçisi Prof. Dr. Sırma'nın adının verildiği bilgi evi a...
        Erzurum'da Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması ile 15 bin 640 dekar tarım ar...
        Erzurum'da Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması ile 15 bin 640 dekar tarım ar...
        'Depreme direnci belirsiz yapı stokumuz bir an önce iyileştirilmeli'
        'Depreme direnci belirsiz yapı stokumuz bir an önce iyileştirilmeli'
        Erzurum'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yar...
        Erzurum'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yar...