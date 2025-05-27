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        Erzurum'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi açıldı

        Erzurum'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında halk eğitim merkezlerindeki kursiyerlerce hazırlanan el emeği ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 13:30 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:30
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        Erzurum'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi açıldı
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        Erzurum'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında halk eğitim merkezlerindeki kursiyerlerce hazırlanan el emeği ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

        Tarihi Çifte Minareli Medrese'de düzenlenen etkinlikte, halk oyunları ekibi bar gösterisi yaptı.

        Vali Mustafa Çiftçi, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve ilçe milli eğitim müdürleri kurdele keserek serginin açılışını yaptı.

        Vali Çiftçi ve beraberindekiler, kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru ürünleri tek tek inceledi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Yıldız, AA muhabirine, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce her yıl haziran ayının ilk haftası düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliklerinin Kurban Bayramı'na denk gelmesi dolayısıyla bu kez ülke genelinde mayıs ayının son haftası yapıldığını söyledi.

        Tarihi mekanda Yakutiye, Palandöken, Aziziye ve Pasinler ilçelerindeki kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerinin sergilendiğini belirten Yıldız, "Valimizle, il protokolümüzle sergiyi gezip gördük. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzün amacı bu. 'Hazreti Peygamberimiz, 'Beşikten mezara kadar ilim öğrenin' diye emrediyor. Yaşı ne olursa olsun, herkesin bu programlardan yaralanması kapsamında düzenlenen çeşitli etkinlikler var. Yaş sınırı yok, ortaokul, lise öğrencilerinin yanı sıra 70, 80, 90 yaşındaki kursiyerler de katılıyor." dedi.

        Yıldız, halk eğitim merkezlerinde ayrıca müzik, gitar, arıcılık, halı ve kilim dokuma gibi kursların da verildiğini anlatarak, etkinlikte emeği geçen idareci öğretmen ve kursiyerlere teşekkür etti.

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