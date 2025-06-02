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        Erzurum'da 200 çocuğa bayramlıkları ulaştırıldı

        Erzurum'da Kurban Bayramı öncesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 61 ailedeki 200 çocuğa bayramlık dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 18:20 Güncelleme: 02.06.2025 - 18:23
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        Erzurum'da 200 çocuğa bayramlıkları ulaştırıldı
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        Erzurum'da Kurban Bayramı öncesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 61 ailedeki 200 çocuğa bayramlık dağıtıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün açıklamasına göre, "2025 Aile Yılı" kapsamında sosyo-ekonomik destek alan vatandaşlara yönelik çalışma yapıldı.

        Ailelerin hem ekonomik yükünü hafifletmeyi hem de çocukların bayram coşkusunu artırmayı amaçlayan çalışmada, bayramlıklar, çocukların yaş ve ihtiyaçlarına uygun şekilde temin edilerek Türk Kızılayı işbirliğiyle 61 ailedeki 200 çocuğa teslim edildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, bayramların paylaşmanın, dayanışmanın ve sevincin zirveye çıktığı özel zamanlar olduğunu belirtti.

        Çocukların yüzünü güldürmek, ailelerinin yükünü bir nebze olsun hafifletmek istediklerini belirten Aykut, "Türk Kızılayı ile işbirliği içinde 61 ailemize ulaşıp 200 çocuğumuza bayramlıklar hediye ettik. Aile Yılı kapsamında yürüttüğümüz çalışmalarla toplumun her kesimine dokunmayı sürdüreceğiz. Sahada çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor." dedi.

        Galeri
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