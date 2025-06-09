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        Erzurum'da sağlık çalışanları bayramda da Gazze için yürüdü

        Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, Kurban Bayramı'nda da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulmüne dikkati çekmek amacıyla yürüdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 18:27 Güncelleme: 09.06.2025 - 18:27
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        Erzurum'da sağlık çalışanları bayramda da Gazze için yürüdü
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        Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, Kurban Bayramı'nda da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulmüne dikkati çekmek amacıyla yürüdü.

        ​​​​​​​Kent merkezindeki Lala Mustafa Paşa Cami önünde bir araya gelen doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

        Abdurrahman Gazi Vakfı Başkan Yardımcısı Şerafettin Macit, grup adına yaptığı açıklamada, 82 haftadır İsrail'in zulmünü haykırmak için meydanda toplandıklarını söyledi.

        Gazze halkının vahşice katledilmesine ve tarihten silinmeye çalışılmasına şahit olduklarını belirten Macit, şunları kaydetti:

        "Gazze'deki açlığın bitmesi için kıvılcım olabilecek bir gelişmeyi heyecanla ve duayla takip ettik. 12 güzel insan, gıda ve tıbbi malzeme taşıyan 'Madleen' isimli gemiyle uluslararası sularda tüm yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde Gazze'ye yardım götürmeye çalıştı. Gece saatlerinde, Gazze'ye sadece kilometreler kala İsrail tarafından durduruldular ve tutuklandılar. 2 yıllık süreçte insan haklarını çiğnemenin envaiçeşidini gösteren İsrail, bu sefer de yardım gemisindeki sivilleri hukuksuz şekilde tutukladı. Dünyaya şirin gözükmek için de aktivistlere su ve sandviç dağıtma fotoğrafları paylaştı."

        Macit, Madleen gemisinin suskunluklara inat dünyaya insanlık dersi vermek için yola çıktığını belirterek, şu görüşleri dile getirdi:

        "Belki Gazze'ye bir gram un ulaştırmadılar ama İsrail'i rahatsız ettiler. Zalimin uykusunu kaçırdılar ve onların rezil yüzlerini dünyaya gösterdiler. Belki bu gemi engellendi ama yüzlerce yardım gemisinin dünyanın dört bir yanından çıkarak aynı anda Gazze'ye doğru ilerlemesi için o kutlu yolu açtılar. Bu 12 adanmış ruh, tıpkı Nuh'un gemisi gibi insanlığın son kalan vicdanını kurtarmak için bindi gemiye. Biz de onlara karşı görevimizi yerine getirelim. Uluslararası hukuk mücadelesi başlatalım, seslerini duyuralım, tepkimizi verelim ve yeni vicdan gemilerini için hazırlık yapalım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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