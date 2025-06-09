Erzurum'da sağlık çalışanları bayramda da Gazze için yürüdü

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, Kurban Bayramı'nda da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulmüne dikkati çekmek amacıyla yürüdü.

​​​​​​​Kent merkezindeki Lala Mustafa Paşa Cami önünde bir araya gelen doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

Abdurrahman Gazi Vakfı Başkan Yardımcısı Şerafettin Macit, grup adına yaptığı açıklamada, 82 haftadır İsrail'in zulmünü haykırmak için meydanda toplandıklarını söyledi.

Gazze halkının vahşice katledilmesine ve tarihten silinmeye çalışılmasına şahit olduklarını belirten Macit, şunları kaydetti:

"Gazze'deki açlığın bitmesi için kıvılcım olabilecek bir gelişmeyi heyecanla ve duayla takip ettik. 12 güzel insan, gıda ve tıbbi malzeme taşıyan 'Madleen' isimli gemiyle uluslararası sularda tüm yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde Gazze'ye yardım götürmeye çalıştı. Gece saatlerinde, Gazze'ye sadece kilometreler kala İsrail tarafından durduruldular ve tutuklandılar. 2 yıllık süreçte insan haklarını çiğnemenin envaiçeşidini gösteren İsrail, bu sefer de yardım gemisindeki sivilleri hukuksuz şekilde tutukladı. Dünyaya şirin gözükmek için de aktivistlere su ve sandviç dağıtma fotoğrafları paylaştı."