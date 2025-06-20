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        Erzurum'da balkondan düşen bebek ağır yaralandı

        Erzurum'da binanın birinci katındaki balkondan düşen 1,5 yaşındaki bebek ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 16:21 Güncelleme: 20.06.2025 - 16:21
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        Erzurum'da balkondan düşen bebek ağır yaralandı
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        Erzurum'da binanın birinci katındaki balkondan düşen 1,5 yaşındaki bebek ağır yaralandı.

        Rabiaana Mahallesi Hürrem Bey Sokak'ta 2 katlı binanın birinci katındaki evlerinin balkonunda çamaşır iplerine tutunan 1,5 yaşındaki Afganistan uyruklu Yusuf M, dengesini kaybederek kaldırıma düştü.

        Çevredekilerin fark etmesi üzerine yakındaki sağlık ocağına götürülen bebek, buradaki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Yusuf M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, olay esnasında evde 8 yaşındaki ağabeyinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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