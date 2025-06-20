Erzurum'da balkondan düşen bebek ağır yaralandı
Erzurum'da binanın birinci katındaki balkondan düşen 1,5 yaşındaki bebek ağır yaralandı.
Erzurum'da binanın birinci katındaki balkondan düşen 1,5 yaşındaki bebek ağır yaralandı.
Rabiaana Mahallesi Hürrem Bey Sokak'ta 2 katlı binanın birinci katındaki evlerinin balkonunda çamaşır iplerine tutunan 1,5 yaşındaki Afganistan uyruklu Yusuf M, dengesini kaybederek kaldırıma düştü.
Çevredekilerin fark etmesi üzerine yakındaki sağlık ocağına götürülen bebek, buradaki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.
Yusuf M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, olay esnasında evde 8 yaşındaki ağabeyinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
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