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        TÜGVA Erzurum, 10 bin öğrencinin katılacağı yaz okulunu tanıttı

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzurum İl Temsilciğince, 10 bin çocuğun katılacağı yaz okulu etkinlikleri tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 16:18 Güncelleme: 22.06.2025 - 16:28
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        TÜGVA Erzurum, 10 bin öğrencinin katılacağı yaz okulunu tanıttı
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        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzurum İl Temsilciğince, 10 bin çocuğun katılacağı yaz okulu etkinlikleri tanıtıldı.

        "Vakıf Okuluna Veda, Yaz Okuluna Merhaba" temasıyla İbrahim Erkal Dadaş Kültür Merkezinde gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        TÜGVA İl Temsilcisi Muhammed Faruk Kömeç, katılımcılara teşekkür ederek, iyi bir eğitim sürecinin gerçekleştirilmesi için gerekenlerin yapılacağını söyledi.

        Programda, çocukların hazırladıkları Filistin'in direniş sembolü Dabke dansının gösterimi yapıldı, Filistin bayrağı açıldı.

        Çocuklar ayrıca 16 Türk devletinin bayrağının önünde Erzurum bar gösterisi sundu.

        Programa, vakıf gönüllüleri, çocuklar ve veliler katıldı.

        Yaz süresince devam edecek programlarda, 10 bin ortaokul öğrencisi, dini eğitimlerin yanı sıra, sanat, spor, bilim ve doğa kampları gibi birçok etkinliğe katılacak.

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